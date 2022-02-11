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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 2023'te enflasyon tek haneli olacak

11.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında gündemle ilgili soruları yanıtlıyor. Nebati, kur korumalı mevduatta dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldiğini söyledi. Nebati, ''Kur korumalı mevduatta günde ortalama 10 milyar liralık giriş oldu'' dedi. Ayrıca 'Yıl onu enflasyon beklentimiz %24 civarında. 2023'te seçime enflasyonda tek rakamlı olarak girmiş olacağız. Mayıs 2023'te tek haneli enflasyona ineceğiz." dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 2023'te enflasyon tek haneli olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Nebati'nin açıklaması şu şekilde;

(Kur korumalı mevduatta son durum ne?) Günde ortalama 10 milyar liralık giriş oldu. 20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden bir tanesiydi. Türkiye’de makroekonomik göstergelerde herhangi bir problem yok bu davranış bozukluğundan kaynaklanan bir kur artışıydı. 20 Aralık tarihe geçen bir gün oldu.

Kuru korumalı mevduatta Dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi.

Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklanıyor. Dünyada enflasyon temel bir problem. 1973 krizi sonrasında da aynı şeyler yaşandı. Batı ülkeleri ciddi bir müdahalede bulundu.

Bu enflasyon başlarken bir öngörüde bulunmuştum. Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek. Çok sert de tedbir alamıyorlar.

İçeride biz kurdan etkileniyoruz. 20 Aralık akşamına kadar döviz kurlarındaki fiyatlama hep bir sonraki adımlarla yapıldı. Spekülatif, manipülatif işlemler de oldu.

Model değişimindeki temel problem kur ve enflasyondu. Üzerimizde bir yük var. 3 ayın enflasyon yükü yüzde 27-28 civarında. Biz bu yükle bu yıla devam edeceğiz. Enflasyonda yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

Türkiye'de toprak suya doydu, barajlar kapakları açmak zorunda kaldı. Tarımsal üretimde sıkıntı yaşanmayacak.

ENFLASYONDA YAZ AYLARINDA GEVŞEME BEKLİYORUZ

Yarın bir paket açıklayacağız. Psikolojiyi tersine çevirmek için bir adım atacağız. Yıl sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon göreceğiz. Haziran ayı seçimlerinden önce Mayıs ayında enflasyonu tek hanede göreceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz.

YASTIK ALTI ALTIN PAKETİ

Türkiye'de altın bir gerçek. Düğünlere giderken altın götürürüz. Bu altınlar yastık altında duruyor. Bu altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları biraz daha genişletelim. Darphaneyi ve bankaları bunun içine sokacağız. Akredite olan kuyumcular işbirliği ile bunu da Türkiye'ye yayacağız. Bütün paydaşlarla birlikte geniş bir şekilde geleceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar eder. Yüzde 10'u gelse 25 milyar dolar eder. Beklentimiz bunu çekebileceğimiz yönünde. Burada psikoloji çok önemli. Temenni, istikrar, güven bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, KKM'ye olan ilgiyi altınla taçlandırdığımız zaman yatırımcı belli bir noktaya gelecek.

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