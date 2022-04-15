FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Nebati açıkladı: 'Enflasyonu döviz kuru yükseltti'

Bakan Nebati açıkladı: 'Enflasyonu döviz kuru yükseltti'

15.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'İş Dünyası Buluşması' programında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, enflasyon konusunda ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Bakan Nebati açıkladı: 'Enflasyonu döviz kuru yükseltti'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun’da “İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. Bakan Nebati enflasyon ve döviz kuruyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun küresel kaynaklı bir problem olduğunu söyleyen Nebati, "Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz. Bu işin üstesinden de geleceğiz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Biz problemleri görmezden gelmiyoruz. Problem ne enflasyon. Enflasyon küresel kaynaklı bir problem. Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz. Bu işin üstesinden de geleceğiz.

Elinde sosyal medyayla yaygara yapanlara bir kaç ay önce de söyledim. Enflasyon ile ilgili konuşacaksınız. Eliniz de bir oyuncak var. Ancak bu durumdan zarar görecek toplum olarak kim varsa, onların yanında olacağız. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Hiç merak etmeyin.

"BORSA İSTANBUL REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR"

Dünyanın neredeyse tamamının etkilendiği, bu sorunu çözecek olan kim? Diplomasi önderliği yapan, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü uzlaşmanın sağlanması için elindeki tüm imkanları kullanan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Borsa İstanbul, rekor kırıyor. Rekorlarını da her gün egale ediyor. Borsada da işler iyi. Büyümede öncü göstergeler, birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor.

Bu yıl inşallah hem turist sayısındaki artış hem de gelirimiz artarak devam edecek. Rusya'dan turizmle ilgili sıkıntımız var ama hemen alternatif pazarlara Turizm Bakanlığımız öncülüğünde yöneldik.

"TEK RAKAMLI İŞSİZLİĞE DOĞRU GİDİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam esnafla birlikte yaptığı toplantıda çok önemli bir müjde açıkladı iş dünyasına. Reform paketi sunmaya değil, biz her gittiğmiiz toplantıda mutlak suretle tüm topluluğa fayda sağlayacak müjdelerle gidiyoruz. Ucuz kredi veriyoruz, yatırıma mutlaka devam edin.

Türk lirasına güvenin, Türk lirasıyla işlem yapın. Yüksek oranlı bir enflasyonda bu güne kadar enflasyonun kat ve kat altında, esnafımızdan KOBİlerimize, büyük işletmelerimize kadar, bu oranla yatırım yapabildiniz mi? Yaptığınız yatırımlarla işsizlik 10,7'ye düştü. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor.

Bu verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Öyle al parayı, dövize git, tüket, yata kata altına değil... İstihdam yaratacağınız yerlere götüreceksiniz. Proje bazlı çalışıyoruz. Asla taviz vermiyoruz.

doviz

"DÖVİZLE İŞLEM YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

Bu verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Öyle al parayı, dövize git, tüket, yata kata altına değil... İstihdam yaratacağınız yerlere götüreceksiniz. Proje bazlı çalışıyoruz. Asla taviz vermiyoruz.

Bu ülke Türk lirasının değerini, Türk lirasına olan güveni yakalayan bir sürece girdi. Döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin. Tüm paydaşlarımıza sesleniyorum. Ülkenize ve paranıza güvenin.

2023'te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz. TOGG'u yollarda göreceksiniz inşallah. Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini açacağız.

Kur korumalı ile döviz kurları üzerindeki oynaklığı kaldırdık. TL cinsi varlıklara eğilimi artırdık. Altın tasarruf sitemini de kurduk. Çok iyi gidiyor. Verileri paylaşacağız.

iStock-1210530744

"ÜRÜN FİYATI ANLIK TAKİP EDİLERCEK"

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan veren yeni biri dijital sistem yapılmasına karar verdik. Bu sistemle birlikte, fiyatların şişirilmesi, beklenti oluruşturulması ve stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız.

Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Enflasyonla mücadele timlerimiz birçok sektöre dair yaptığı detaylı risk çalışmalarıyla ülke genelinde netim yapmaya devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu!
Türk vatandaşı olma şartı değiştiTürk vatandaşı olma şartı değişti
Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trafik sigortası primlerinde değişiklik!

Trafik sigortası primlerinde değişiklik!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Vatandaşa kötü haber! En ucuz bilet 700 lira oldu

Vatandaşa kötü haber! En ucuz bilet 700 lira oldu

Elektrikli araçlar için yeni dönem! Başvurular yarın başlıyor

Elektrikli araçlar için yeni dönem! Başvurular yarın başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.