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Bakan Nebati açıkladı: İşsizlikte son iki yılda yüzde 4 gerileme

12.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK’in işsizlik rakamlarını açıklamasının ardından Hazine Bakanı Nureddin Nebati’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşsizlik rakamlarındaki gerileme devam ederken Bakan Nebati son iki yıla dikkat çekerek, “Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda” bilgisini paylaştı.

Bakan Nebati açıkladı: İşsizlikte son iki yılda yüzde 4 gerileme

TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik tek haneye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Son dakika: Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandıSon dakika: Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Rakamların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den bir değerlendirme geldi. Bakan Nebati, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir” diyerek, “Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik
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