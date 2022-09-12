Bakan Nebati açıkladı: İşsizlikte son iki yılda yüzde 4 gerileme

TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik tek haneye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Rakamların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den bir değerlendirme geldi. Bakan Nebati, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir” diyerek, “Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda” ifadelerini kullandı.



