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Bakan Nebati'den 1 Milyon İstihdam Projesi'yle ilgili açıklama

25.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nitelikli bilgi teknolojileri personeli için bakanlıklarla 1 Milyon İstihdam Projesi'ni güçlendirdiklerini söyledi.

Bakan Nebati'den 1 Milyon İstihdam Projesi'yle ilgili açıklama

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız, nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla BTK Akademi ile eğitim portalı işbirliği, Milli Eğitim Bakanlığı ise Ölçme Değerlendirme Sistemi kurulması desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve proje yaygınlaştırma desteği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Meslek Standartları Uyumu ve Mesleki Belgelendirme işbirliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Gençlik Merkezlerinin Uygulama Atölyesi olarak kullanılması işbirliğine gidildiği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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