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Bakan Nebati'den düşük faizli konut kredisi için açıklama

10.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli konut kredisi de dahil olmak üzere konut satışlarına ivme getirecek yeni destek paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. 3 yeni desteğe ilişkin Bakan Nebati ayrıntıları tek tek paylaştı...

Bakan Nebati'den düşük faizli konut kredisi için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konutta yeni açıklanan destek paketi için Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Nebati, "Birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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LİRALAŞMA STRATEJİSİNİ DESTEKLEYECEK

“İkinci başlığımız olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise "Liralaşma stratejimizi" destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50'si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH'ın yahut hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır” diyen Nebati şunları kaydetti:

“Bu kapsamda; birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Son olarak, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'ni devreye alıyoruz. Böylelikle, 01.05.2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek için 20 milyar liralık bir kaynak ayrılmış olup, belirli bir rakama kadar 36 ay vade imkanı sunulacaktır.”


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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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