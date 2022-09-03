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Bakan Nebati’den ‘ekonomiye güven’ mesajı: ‘Bu bir süreç’ diyerek açıkladı

03.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ekonomi Modeli’ne ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den açıklama geldi. Nebati Türkiye’nin bir ekonomik geçiş süreci içinde olduğunu ifade ederek, “Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız" dedi.

Bakan Nebati’den ‘ekonomiye güven’ mesajı: ‘Bu bir süreç’ diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir” diyen Bakan Nebati, “Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır” ifadelerini kullandı.

‘KÖKTEN DEĞİŞİM’ VURGUSU

Türkiye’nin bir ekonomik geçiş süreci içinde olduğu vurgulanan açıklamada, “Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz” diyen Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız. Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati
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