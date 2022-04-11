Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan Nebati buradaki konuşmasında enflasyon ve döviz kurlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nebati'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Hedefimiz Tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek.

İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak.

Artık 21. yüzyıla damga vuran bir Türkiye'yiz.

Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir.

Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.

Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz.

ENFLASYON VE KUR

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.

Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz.

Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.

Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir.

Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

KKM 728 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.

TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

40 BİN İŞLETME DENETLENDİ