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Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına yanıt! İngilizce paylaştı

15.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapan Nebati'nin yanıtı gündem oldu.

Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına yanıt! İngilizce paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.

İNGİLİZCE YANIT VERDİ

Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.

FSDFS

FINANCIAL TIMES'IN 'TÜRKİYE' HABERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Financial Times
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