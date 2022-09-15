Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına yanıt! İngilizce paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.

İNGİLİZCE YANIT VERDİ

Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.

FINANCIAL TIMES'IN 'TÜRKİYE' HABERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.

(AA)

