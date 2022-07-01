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Bakan Nebati'den flaş 'asgari ücret' açıklaması: "Yüzde 94.60 olarak gerçekleşti"

01.07.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı %94.60 olarak gerçekleştiğini belişrten Bakan Nebati, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Nebati'den flaş 'asgari ücret' açıklaması: "Yüzde 94.60 olarak gerçekleşti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti 5 bin 500 TL olduğunu duyurdu. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati bu açıklama sonrası Twitter'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yılbaşında; gelir ve damga vergisini kaldırarak açıkladıkları net asgari ücret tutarını Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış ile 5 bin 500 TL’ye yükselttiklerini ifade eden Bakan Nebati, yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranının yüzde 94.60 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Nebati yeni asgari ücretin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin yaptığı açıklama:

"Yılbaşında; gelir ve damga vergisini kaldırarak açıkladığımız net asgari ücret tutarını Temmuz ayından geçerli olmak üzere %30 oranında bir ara artış ile 5.500 TL’ye yükseltiyoruz.

Böylelikle, yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı %94.60 olarak gerçekleşmiştir.

Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi fiyat artışları karşısında koruma kararlılığımızı ortaya koyan yeni asgari ücretin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Nebati'den flaş 'asgari ücret' açıklaması

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