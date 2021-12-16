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Bakan Nebati'den flaş asgari ücret yorumu: 19 yıldır enflasyona ezdirmiyoruz

16.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 4 bin 250 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nebati açıklamasında, 19 yıldır vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini söyledi.

Bakan Nebati'den flaş asgari ücret yorumu: 19 yıldır enflasyona ezdirmiyoruz

Son Dakika Haberi: Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücrette rakamlar netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari ücretin belli olmasının ardından açıklama yaptı.

"19 YILDIR EZDİRMEDİK"

Bakan Nebati açıklamasında, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." ifadelerini kullandı.

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