Son Dakika... Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılıyor mu? Erdoğan'dan asgari ücret 2022 açıklaması

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının içinden gelir ve damga vergisinin kaldırıldığına ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTEN İKİ VERGİ KALDIRILIYOR

Erdoğan açıklamasında işverenlerin 450 liralık maliyetten kurtarıldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıyla nihai karar aşamasına gelindi. Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması görüşünü bildirdi. Asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL oldu. Bazı sıkıntılarımız var ama bunları aşacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemdeki döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı ortaya çıkan fahiş fiyat artışlarından kaynaklı belirsizliğe son vermeye hazırız. Önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz yeni önlemlerle bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi yılbaşı itibariyle kaldırılıyor. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık maliyetten kurtarıyoruz. Geleceğimizi faiz ve kur spekülatörleri belirleyemez." ifadelerini kullandı.



