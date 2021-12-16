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  4. Son Dakika... Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılıyor mu? Erdoğan'dan asgari ücret 2022 açıklaması

Son Dakika... Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılıyor mu? Erdoğan'dan asgari ücret 2022 açıklaması

16.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin 250 lira olarak açıkladığı asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirtti. Erdoğan açıklamasında, işverenlerin 450 liralık maliyetten kurtulduğunu bildirdi.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının içinden gelir ve damga vergisinin kaldırıldığına ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTEN İKİ VERGİ KALDIRILIYOR

Erdoğan açıklamasında işverenlerin 450 liralık maliyetten kurtarıldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı;

Evli, bekar, çocuklu AGİ tablosu... 2022'de AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?Evli, bekar, çocuklu AGİ tablosu... 2022'de AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

"Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıyla nihai karar aşamasına gelindi. Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması görüşünü bildirdi. Asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL oldu. Bazı sıkıntılarımız var ama bunları aşacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemdeki döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı ortaya çıkan fahiş fiyat artışlarından kaynaklı belirsizliğe son vermeye hazırız. Önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz yeni önlemlerle bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi yılbaşı itibariyle kaldırılıyor. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık maliyetten kurtarıyoruz. Geleceğimizi faiz ve kur spekülatörleri belirleyemez." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Asgari ücret 2022 belli oldu! İşte asgari ücrette net ve brüt rakamlar Asgari ücret 2022 belli oldu! İşte asgari ücrette net ve brüt rakamlar


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asgari ücret
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