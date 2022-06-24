Bakan Nebati'den konut kredileriyle ilgili önemli açıklama: 'Ek düzenlemeler sürekli güncellenerek devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi. Bakan Nebati, dün BDDK'nın kredilerle ilgili kararıyla ilgili olarak, "Bu ek düzenlemelerimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından da sürekli güncellenerek devam edecek" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Salgın döneminde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin de etkisiyle önemli ölçüde daralmıştır. Ancak Türkiyemiz, pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış; bugün de büyüme başarısını sürdürmektedir.

Sanayiyi, ihracatı, katma değerli üretimi öncelerken esnafımızı, çiftçimizi hiçbir zaman ikinci planda bırakmadık. Her fırsatta vurguladığımız gibi AK Parti olarak ülkemiz için değer üreten herkesin her daim yanındayız, gereken tüm desteği vermek için mücadele ediyoruz.

GES’lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda, 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir.

"35 MİLYAR DOLARLIK TURİZM HEDEFİ AŞILACAK"

Uluslararası kuruluşlar küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken ülkemiz tahminlerini yukarı yönlü güncelliyorlar.

2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefine yıl sonundan önce ulaşacağımıza inanıyorum. Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm hedefi aşılacak."

ENFLASYON MESAJI

Her konuşmamda ısraren söylediğimiz tespit var. Enflasyon. Mücadele ediyoruz. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Bu mücadeleden de galip gelecek hep beraber bizler olacağız. Özellikle petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarının olağanüstü artması enerjinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Zor her zaman oyunu bozar. Enflasyonist baskıların tüm dünyada arttığını görüyoruz. Alım gücünün zorlandığının farkındayız. Bunun en aza indirilmesi için gerekli adımları hızlı bir şekilde attık ve atmaya devam edeceğiz. KDV indirimlerine gittik.

EK DÜZENLEMELER SÜREKLİ GÜNCELLENEREK DEVAM EDECEK

İlgili kurumlarla alacağımız kararla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz. Kredilerin tüketim yerine üretime yönlendirilmesi için tedbirleri sıkılaştırdık. Dün BDDK bazı ek düzenlemelere gitti, bu ek düzenlemeler sürekli güncellenerek devam edecek. Böylece 10 milyon lira üzerindeki konutlar için konut kredisi alınmayacak. Söz konusu değişiklikle iklim değişikliğine katkıda bulunmak için enerji sınıfında kredi farklılaştırılmasına gidildi.

GES'TE TALEP BEKLENTİMİZİ AŞTI

Yatırım, üretim ve ihracat eksenli ülkemiz için katma değer sağlayan kuruluşlara destek olmaya devam edeceğiz. KKM'yi son dönemde yeni finansal araçlarla destekliyoruz. Tasarruflarını TL'de değerlendirmek vatandaşlara alternatif sunmak için geliştirdiğimiz GES'lerin ihracını gerçekleştirdik. GES'lere yönelik talep tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi. GES'e toplam 83 bin 816 yatırımcıdan talep geldi.

