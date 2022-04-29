Bakan Nebati'den kritik görüşme!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile biraraya geldi.

Nebati Twitter paylaşımında, "...Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. pic.twitter.com/hzoKcrqwV2 — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) April 29, 2022

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Kral Salman'ın yanı sıra veliaht prens ile de görüşmüştü.

Türkiye, son yıllardır ilişkilerin gergin olduğu Arap ülkeleriyle ilişkileri düzeltmek için birkaç aydır uğraş veriyor.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti Türkiye ekonomisinin TL krizi, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir dizi sorunla karşılaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. TCMB'nin halihazırda devam eden swap görüşmeleri arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

