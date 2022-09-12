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Bakan Nebati’den ‘sosyal konut’ açıklaması: ‘Ekonomiye itici güç olacak’

12.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ tarafından başlatılacak ve Türkiye tarihinin en büyüğü olacak ucuz sosyal konut projesinde detayları yarın belli olacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine Bakanı Nureddin Nebati, projenin ekonomiye itici güç olacağını belirterek, “Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız” dedi.

Bakan Nebati’den ‘sosyal konut’ açıklaması: ‘Ekonomiye itici güç olacak’

Konuttaki fahiş fiyat artışı nedeniyle ev sahibi olamayanlar için hazırlanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

Yarınki açıklama öncesinde konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine desteği ile 1 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara taşınacağını ifade ederek, “Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“1,5 TRİLYON LİRAYI AŞAN EKONOMİK DEĞER YARATACAK”

“Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz” diyerek sözlerine devam eden Bakan Nebati, “Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.


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