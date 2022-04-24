Bakan Nebati: Dünya enflasyon ve büyüme ikilemiyle karşı karşıya

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İstanbul'da iş insanlarıyla bir araya geldi. İTO İş Dünyası buluşmasında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Bakan Nebati enflasyon, enerji fiyatları, ithalat ve ihracattaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:



Dünya, enflasyonu konuşmaya devam edecek. Avrupa'da otomobil satışlarından daralma sürüyor.

Enerji hariç ithalat ve ihracat dengelendi. Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Geçen yıl ithal ettiğimiz enerji dengeyi bozdu.

Turizmde, Rusya ve Ukrayna pazarının yerine açığı kapatacak çeşitliliğe sahibiz. Böylesine küresel bir ortamda G20 Maliye Bakanları Toplantısına katıldık. Ekim ayında da yapacağız. Çeşitli ülkelerin, merkez bankası başkanları ile son derece verimli görüşmeler yaptık. Muhataplarımıza ülkemiz hakkındaki son gelişmeler ve yatırım imkanları hakkında bilgi verdik.

Uluslararası yatırımcıları ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik. Türkiye başka bir güzel yolda. Orada olsaydınız Türkiye'ye olan ilgi alaka ve beklentiyi görebilseydiniz. Yeni başarı hikayelerini yine beraber yazacağız.

Ayrıntılar geliyor...

