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Bakan Nebati duyurdu! 1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

16.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam' projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.

Bakan Nebati duyurdu! 1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam' projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1 milyon istihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır. Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" dedi.

9 MADDEDE 1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİNİN TÜM DETAYLARI

1.Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

  1. 1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

  2. BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

  3. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam

  4. Katılmak isteyenler https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kayıt olup CV bilgilerini doldurduktan sonra @BTKAkademi üzerinden eğitimlere katılabileceklerdir.

6.#1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/ adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100’e çıkacaktır.

  1. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

  2. Bu 15 farklı uzmanlık alanı; #1Milyonİstihdam #1milyonyazılımcı

Tarihi projede yeni gelişme İşte 9 maddede 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detayları

  1. Alınan her eğitim ve başarı dereceleri Cv’lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecektir. #1Milyonİstihdam @BTKAkademi
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