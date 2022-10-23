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SON DAKİKA | Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

23.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Nebati "Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarları kapsayan 100 milyar TL tutarındaki kredi paketinin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Nebati, yürürlüğe giren destek paketiyle "Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Bakan Nebati'nin açıklamasından satır başları:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

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Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Nurettin Nebati

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