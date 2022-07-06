Bakan Nebati duyurdu: 'Rekor kırmaya devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye'nin, Türkiye Ekonomi Modeli'ni kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Bakan Nebati yaptığı paylaşımda, 'Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) July 6, 2022



