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Bakan Nebati duyurmuştu! Hükümetten enflasyona karşı yeni hamle

12.04.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı mevduat sisteminin ardından şimdi de enflasyon korumalı araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Yeni enstrümanla beraber enflasyonun üzerinde bir getiri sağlaması bekleniyor. Amaç hem TL değerini korumak hem de enflasyonunun düşmesine katkı sağlamak.

Bakan Nebati duyurmuştu! Hükümetten enflasyona karşı yeni hamle

Tasarruf sahiplerini döviz kurundaki spekülatif hareketlerden koruyan kur korumalı mevduat sisteminin ardından şimdi de enflasyon korumalı araçlar geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati, 'Yurt içi tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak alternatif yatırım araçları üzerinde de çalışıyoruz. Bu enstrümanlar ve atacağımız ilave adımlarla beklentileri düzelterek enflasyonu yıl sonu makul bir seviyeye getireceğiz.' dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruzBakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu o yeni çalışmada.

Hem TL değerini korumak hem de enflasyonunun düşmesine katkı sağlamak. Çalışma sürüyor, detaylar açıklanmadı. TRT Haber'de yer alan habere göre,Ancak yeni enstrümanın enflasyonun üzerinde bir getiri sağlaması bekleniyor.

Amaç hem Türk lirasının değerini korumak hem de enflasyonun düşmesine katkı sağlamak. Yeni finansal ürünün getirisinin yatırımcı tarafından tercih edilmesi hedefleniyor.

TASARRUFA ENFLASYON KORUMASI

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek yeni çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Bankaya bir mevduat yaptığınız zaman orada size nominal faiz veriyor. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda reel faiz kalıyor. Eğer çekici bir reel faiz olursa o zaman gerçekten bu tarafta TL'ye doğru olan başlayan dönüş güçlenebilir."

Uzmanlar, yatırımcıların son dönemde sermaye piyasalarına artan ilgisinin, enflasyona dayalı ürüne olan talebi de olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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