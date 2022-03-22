Bakan Nebati elektrik faturaları ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu! Yeni düzenleme yapılacak mı?

Son dönemin en çok konuşulan konuları arasında elektrik faturalarılar olmuştu. Yüksek gelen faturalar nedeniyle vatandaşların şikâyetlerini dikkate alan hükümet 1 Mart’tan itibaren tarifelerde değişikliğe gitti.

Buna göre mesken ve tarımsal sulama abone gruplarının elektrik faturalarından alınan KDV, yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Ocak ayından itibaren yüzde 50 zamlanan ve günlük ortalama beş kilovat olarak belirlenen alt kademe kullanım sınırı, şubat ayında günlük 7 kilovata (aylık 210 kilovat) ve günlük 8 kilovata (aylık 240 kilovat) çıkarıldı. Son düzenlemeyle, elektrik tüketimi aylık 240 kilovatın altında kalan kullanıcılar yüzde 50, 240 kilovatın üzerinde kalanlar ise yüzde 127 zamlı tarifeyle faturalandırılacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME YOK

Düzenlemeyi yeterli bulanların yanı sıra yetersiz görenler de var. Yetersiz bulanlar elektrik faturalarında yeni bir düzenleme daha yapılmasını ve fiyatların daha da aşağı çekilmesini isterken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den net bir açıklama geldi.

Bakan Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Nebati elektrik faturalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken

Bakan Nebati, elektrikte KDV indirimini ve kademeleştirmeyi yaptıklarını ve faturalara yönelik yeni bir düzenleme yapılmayacağını bildirdi.



