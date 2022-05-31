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Bakan Nebati’nin sözleri dikkat çekti: 'Kronikleşen enflasyon sarmalı…'

31.05.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon ve gıda fırsatçılığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati fırsatçılara asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Enflasyon içinse, “Enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati’nin sözleri dikkat çekti: 'Kronikleşen enflasyon sarmalı…'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomist dergisinin düzenlediği Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği ‘Anadolu 500 Ödül Töreni’ne video konferans ile katıldı.
Gerek gıda ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların gerek tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyanın önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Nebati, ABD ve Avrupa'da son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarının yaşandığına dikkati çekti.

STOKÇULARA GEÇİT YOK

Bakan Nebati bütün gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, “Ülkemizde de enflasyonla mücadele bizim önceliğimizdir. Fiyat istikrarına büyük önem veriyor ve enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz. Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz sahada, görevlerini yapıyor. Fiyatları suni olarak şişirenlere tolerans göstermeyeceğiz. Enflasyonu devlet, millet ve iş dünyamızla iş birliği içinde hep beraber yeneceğiz. Bu çerçevede biz tüm kurumlarımızla, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Komitelerimizle 7 gün 24 saat seferber olmuş durumdayız” dedi.

“TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ”

“Maalesef Türkiye'nin 80'ler ve 90'larda yaşadığı yüksek enflasyon geçmişi belli ki hafızalarda derin izler bırakmış” diyerek sözlerine devam eden Bakan Nebati şunları kaydetti:

“Bu yüzden, son dönemde yaşanan kimi artışlar beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor. Özellikle siz değerli iş insanlarımızın, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemlidir. Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz. Anadolu insanımızın bu basirete, feraset ve özveriye sahip olduğuna inancım tamdır. Bizler de bu süreçte gereken tüm adımları eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz." (İHA)

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Enflasyon
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