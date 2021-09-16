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Bakan Pakdemirli’den tarıma dayalı OSB müjdesi

16.09.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıda sektörüne ilişkin sorunları görüşmek için İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli’den tarıma dayalı OSB müjdesi

Bakan Pakdemirli, organize sanayi bölgeleriyle (OSB) ilgili bazı konularda ilerleyebilmek için Bakanlığın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e olumlu yanıt verdi. Bakan Pakdemirli, “İzmir, çalışan ve üreten bir kent. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Teknoloji ve AR-GE çok önemli. Tüm yatırımcıları, tarım ve orman sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ’İZTO Tarım ve Gıda Meslek Komiteleri Meclis Üyeleri ile Tarım ve Gıda Sektör Toplantısı’nda bir araya geldi. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili bazı konularda ilerleyebilmek için Bakanlığın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Dikili Bakırçay için önemli olan ve projeleri bitmiş olan Geyikli Barajı’nın 2022 yılı yatırım programına dahil edilmesini, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin de Geyikli Barajı sulama sahasına dahil edilmesini talep ediyoruz. Bayındır Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB altyapı ve proje çalışmalarına kaynak aktarılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına yatırım programına dahil edilmesi için başvurusunu yaptı. Olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Son olarak ise Bayındır ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler, arazilerinin harca esas değerden satın alınması için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurularını yaptı, satışların gerçekleşmesini beklemekteyiz” diye konuştu. Bakan Pakdemirli, “İzmir çalışan ve üreten bir kent. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Teknoloji ve AR-GE çok önemli. Tüm yatırımcıları tarım ve orman sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum” sözlerine yer verdi.

"TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜYOR"

Pandeminin getirdiği zorluklara değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Henüz pandemiden kurtulamadık. Belki önümüzde bir, bir buçuk yıl var. Türk müteşebbislerine güvenim tam. Hızla değişen ortama ayak uydurabiliyorlar. Rakamlara baktığımızda sanayi-üretim çok artmış durumda. Tabii bu bizlerin, iş adamlarının çalışma motivasyonu ile ilgili. Son 12 çeyrektir, yani 3 senedir tarım sektörü büyüyor. Bitkisel üretim cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor. Üreticilere Bakanlık olarak iyi bir destek var. cumhuriyet tarihinde ilk defa ekilen alan geçen seneye göre arttı. Pandemi dönemi ile tüketici fiyatlarında artış yaşandı. Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. İhracatın izne tabi tutulması, ithalat vergilerinin düşürülmesi vb. önlemler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

"EN UFAK TASARRUF FARK OLUŞTURUR"

Ekosistemin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya; toprak ve su bırakmanın hepimizin borcu olduğuna dikkat çeken Başkan Özgener de, “Ülkemizde en fazla su tüketiminin tarım alanlarının sulamasında kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, gerçekleştireceğimiz en ufak bir tasarrufun bile büyük bir fark sağlayacağını düşünüyorum. Bu çerçevede, orta ve uzun vadede su tasarrufunun artırılması ve teknolojik yeniliklerin tarımsal sulamada daha fazla kullanılmasına yönelik çalışmalara hız vermeliyiz. Tabii ki sadece sulama yöntemlerinde değil, tarımsal üretimin tamamında bir dönüşüm yaşanması kaçınılmaz” dedi.

DİJİTAL KARAVAN TARIM SEKTÖRÜYLE BULUŞACAK

Bakan Pakdemirli’ye tarımda dijitalleşme ile ilgili önerilerini de sunan Başkan Özgener sözlerini şöyle sürdürdü;

“İzmir Ticaret Odası olarak bizler de projelerimizin, üyelerimizin dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak bir temel üzerinde yükselmesine önem veriyoruz. Yaklaşık 2 yıldır titizlikle üzerinde çalıştığımız Gezici Dijital Karavan projemiz de bu anlamda yürüttüğümüz kilit projelerimizden biri. İçerisinde dijitalleşmede sıfır noktasında olan firmalardan ileri teknoloji kullanan firmalara kadar her seviyeye uygun, iş süreçlerine adapte edilebilir yazılım, donanım ve teknolojilerin yer aldığı karavanımızın açılışını oldukça kısa bir süre içerisinde yapacağız. Karavanımızı tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile de buluşturacağız.”

Konuşmaların sonunda Bakan Pakdemirli, “Sofranı Koru Gıdana Sahip Çık” projesine verdiği destekten dolayı İZTO Başkanı Mahmut Özgener’e ödül takdim etti. Bakan Pakdemirli’nin, İZTO meclis ve komite üyelerinden gelen soruları yanıtladığı toplantıya, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürleri Ahmet Güldal, Bekir Karacabey, Harun Seçkin, Kerim Üstün, Dr. Mehmet Hasdemir, Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Dr. Nevzat Birişik ve Zekeriyya Erdurmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar katıldı.

Kaynak: İHA

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