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Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu.

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