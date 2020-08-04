FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kırsal kalkınmaya yönelik olarak bugüne kadar yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladıklarını bildirerek, "Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklediklerini belirterek, 2006'da başlatılan KKYDP ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verdiklerine işaret etti. 

Gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ile alet ekipman alımı gibi konulara ilişkin hibe desteklerine başvurabildiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2006-2020 yılları arasında bu alanlarda 4,1 milyar lira hibe desteği sağladık. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla yapılan yaklaşık 625 milyon liralık hibe ile bu rakam 4 milyar 725 milyon liraya ulaştı." bilgisini verdi.

'GENÇ ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DESTEKLER TÜM İLLERE YAYILACAK'

Pakdemirli, kırsal kalkınma için 2016-2018 yılları arasında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın uygulandığını da hatırlatarak, "Projeyle bitkisel üretim, hayvansal üretim, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik konularda kişi başı 30 bin lira hibe desteği verdik. Bu bağlamda 47 bin 775 genç çiftçimizin projesine toplam 1,43 milyar lira hibe desteği sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl tarım ve orman alanında üniversite eğitimi alan genç çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni pilot uygulama olarak başlattıklarına işaret eden Pakdemirli, İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başlatılan projeyle 100 kişiye 100'er bin lira hibe sağladıklarını da aktardı. 

Bakan Pakdemirli, projede destek verilen işletmelerin kar-zarar durumu ve faaliyetlerinin yakından takip edileceğine dikkati çekerek, olumlu etkileri görüldüğü takdirde projeyi Türkiye'nin bütün illerine yaymayı planladıklarını bildirdi.

'KIRSALDAKİ VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

Pakdemirli, ülkede Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasına uyum için politika geliştirmeyi destekleyen, tarım sektörü ve kırsal alanlara katkı sağlamayı amaçlayan Kırsal Kalkınma Programı'nın da (IPARD) uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:
"IPARD-1 ve IPARD-2 programlarıyla son 10 yılda yaklaşık 16 bin 500 projeyle sözleşme imzaladık, bu projelere 4,3 milyar lira hibe desteği ödedik. Böylece kırsalda 12,5 milyar lira yatırım yapıldı, 67 bin yeni istihdam oluştu. Bakanlık olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin her daim yanındayız ve bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Ağustos ayı ev kirası zamları na kadar olacak?Ağustos ayı ev kirası zamları na kadar olacak?
Altının ons fiyatı tarihi zirvede!Altının ons fiyatı tarihi zirvede!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Gram altın 450 lira sınırına dayandı!

Gram altın 450 lira sınırına dayandı!

Bakan Albayrak 'Tüm vatandaşlara müjde' mesajıyla paylaştı

Bakan Albayrak 'Tüm vatandaşlara müjde' mesajıyla paylaştı

Altının ons fiyatı tarihi zirvede!

Altının ons fiyatı tarihi zirvede!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İhracat, temmuzda yüzde 11,5 arttı

İhracat, temmuzda yüzde 11,5 arttı

Bakan Albayrak, İmalat PMI verilerini değerlendirdi

Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası!

2020 Ağustos kira zamları na kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Ağustos ayı ev kirası zamları na kadar olacak?

2021 AGİ ne kadar, zam geldi mi? Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar yatar? Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücrete zam geldi mi?

AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?

Kredi ve kart borcu olanlara müjde! Bankalar kolaylık sağlamaya başladı...

Kredi ve kart borcu olanlara müjde!

Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan uygulama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.