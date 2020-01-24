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  4. Bakan Pakdemirli'den "döner restoranına sahip olduğu" iddialarına yanıt:

Bakan Pakdemirli'den "döner restoranına sahip olduğu" iddialarına yanıt:

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

"Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir" - "Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması veya düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığıyla hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döner restoranı sahibi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bunlar tamamen kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Bakan Pakdemirli'nin et döner işine girdiği söyleniyor" paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların "kabul edilemez" olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kamuoyu nezdinde şahsım hakkında küçük düşürücü ve itibar suikastı yapan birtakım iddialarda bulunmuştur.
Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması veya düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığıyla hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim."

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Anahtar Kelimeler:
döner, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

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