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Bakan Pekcan: 2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "20'0'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı.' dedi.

Bakan Pekcan: 2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip." dedi.

2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı.2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pardon yaaa kime yapıldı borcu olan çiftciye mi yapıldı hacıze gitti paraları yazık vallahı billahı yazık kağıt üstünde bende yazar cizerim
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