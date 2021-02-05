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Bakan Pekcan açıkladı: Sigorta kapsamına alıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 11:41 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ta hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan açıkladı: Sigorta kapsamına alıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank’ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı”na katıldı.

Bakan Pekcan'ın açıklamasından satır başları:

Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.

Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı.

Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme.

2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz.

Türk Eximbank, pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon teminiyle ülkemize uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etti.

Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık.

Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. Böylelikle uzun vadeli kredi desteği, bir önceki yıla göre 3 kat arttı.

Türk Eximbank'ta hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz.

Eximbank'ta hedefimiz bu yıl ihracat desteğimizi yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını yüzde 27,7’ye çıkarmak.

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