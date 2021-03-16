FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pekcan'dan Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerine burs müjdesi!

Bakan Pekcan'dan Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerine burs müjdesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 12:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan'dan Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerine burs müjdesi!

Bakan Pekcan, 'Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." ifadesini kullandı.

DIŞ TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ

Pekcan, "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracat Meclisinin (TİM) ortak çalışmasıyla belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla yeniden yapılandırıldı." dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Pekcan, buradaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı ile 22 Ekim 2019'da "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladıklarını anımsatarak, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yapılan çalışmalarla iş birliğinde çok daha ileri bir aşamaya geldiklerini ifade eden Pekcan, bakanlıklar ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okulların, "Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" adıyla yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Son Dakika: Hazine Bakanı Elvan'dan esnafa vergi muhafiyeti müjdesi!Son Dakika: Hazine Bakanı Elvan'dan esnafa vergi muhafiyeti müjdesi!

Pekcan, bu okullarda, günün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıkların ve altyapının tamamlandığını bildirdi.

"Bugün bakanlıklarımız ve TİM arasında imzalanacak Alt Protokol ile iş birliğimizi geleceğe taşıyor, sağlamlaştırıyor, daha da kurumsal ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturuyoruz." diyen Pekcan, bu çerçevede özellikle protokolün uygulanmasının takibini ve gerekli etki analizlerini yapmak üzere, hem bakanlıklardan hem de TİM'den temsilcilerin yer alacağı yürütme ve danışma kurullarını oluşturduklarını dile getirdi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta "Ekonomi Reformları" kapsamında açıkladığı, ekonomiyi yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme çalışmalarını sürdüreceklerini, hedeflere ulaşmak için nitelikli iş gücünün önem taşıdığını kaydetti.

Gençlerin eğitimine ilişkin çalışma yapmaktan ayrı bir heyecan ve memnuniyet duyduklarını vurgulayan Pekcan, "TİM ve özel sektörümüzü de devreye alarak yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en büyük değerimiz, en büyük umudumuz olan gençlerimize yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE'NİN YANISIRA İKİNCİ DİL

Pekcan, gençler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini belirleyebilmek ve okulların "yeni nesil dış ticaret meslek liseleri" olarak faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalıştayda katılımcıların hem müfredat hem de okulların yapısına ilişkin görüş ve önerilerini değerlendirmeye aldıklarını belirten Pekcan, özellikle ihracatçıların ihtiyaç ve görüşlerini de çalışmalara yansıttıklarını söyledi.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda e-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konular da müfredata eklendi. Etkin bir dış ticaret için yabancı dil bilgisinin önemine istinaden İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına alınmıştır."

Uygulamalı eğitim sağlayabilmenin önemine istinaden proje kapsamında amaçladıkları konulara da değinen Pekcan, şöyle konuştu:

"Öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını, beceri, eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan toplantı, seminer ve konferanslarla söz konusu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini ve açılacak yarışmalarla öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine katkı sağlanmasını hedefliyoruz."

İLK AŞAMAYA İSTANBUL, GAZİANTEP, MERSİN VE İZMİR'DEN BAŞLIYORUZ'

Pekcan, projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacakları bilgisini vererek, "Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrencilerin, bahse konu proje okullarına kayıt yaptırmak için adeta can atacaklarına yürekten inandığını vurgulayan Pekcan, Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm halinde güzel bir hazırlık yaptıklarını ve öğrencilerin bu okullarda eğitim anlamında aradıklarından çok daha fazlasını bulacaklarını anlattı.

'BU OKULLAR GENÇLERİMİZE PARLAK BİRAR KARİYER KAPISI OLACAK'

Pekcan, ilgi duyan öğrencilere "Dış ticaret meslek liselerine kayıt yaptırmalarını geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum." sözleriyle çağrıda bulunurken, öğretmenler ve eğitmenlerden de uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini bu liselere yönlendirmelerini rica etti.

Bakanlık bürokratlarının da bu okullarda görev yapacak değerli öğretmenlere her aşamada destek vermeye devam edeceklerini belirten Pekcan, "Bu okullar hem ihracat sektörlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını giderecek hem de mezun gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacaktır. Bu okullar ihracatçı sektörlerimiz ile bu sektörlerde istihdam edilecek gençlerimizin sadece bugünlerine değil, geleceklerine de yapılmış oldukça vizyoner bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, projenin esas itibarıyla "ağacı yaş iken eğme" ve Türkiye'nin ihracat serüvenini yeni nesiller üzerinden geleceğe taşıma projesi olduğunu söyledi.

'100 YIL SONRA İHRACAT'

"Ticaret Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TİM'in destekleri ve iş birliğinde, ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil 100 yıl sonrasına yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz." diyen Pekcan, projenin Bakanlığın diğer projeleriyle de uyumlu olduğunu anlattı.

81 ilde "İhracata İlk Adım Programı" ile dış satımı ülke geneline yaydıklarını anımsatan Pekcan, "Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir." dedi.

Pekcan, projenin hayata geçirilmesinde sundukları katkılardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, TİM Başkan İsmail Gülle'ye, katkı sunan personellere ve elini taşın altına koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Öğrencilere "Ufkunuzu geniş tutun ve kendinize güvenin, yalnız değilsiniz." çağrısında bulunan Pekcan, imzalanan Alt Protokol'ün ve dış ticaret mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Esnafa müjde: Kalıcı olarak uygulanacak!Esnafa müjde: Kalıcı olarak uygulanacak!
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz
Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz
Sevilen dizi için final kararı!
Sevilen dizi için final kararı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
Esnafa müjde: Kalıcı olarak uygulanacak!
Esnafa müjde: Kalıcı olarak uygulanacak!
Bitcoin ve Ethereum sert düştü!
Bitcoin ve Ethereum sert düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli açıklama
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Milleti borçlndırıp lise bitirince faiziyle geri almak için icraa başlatıp kyk ögrencilerıne yaotıgınız GBI yuzsuzler
burs gibi güzel kararlara saygımız çok ama daha lisenin yüzünü görmemiş çocuklara bölük pörçük online ders yaparak 1 er hafta ara ile 2 şer yazılı yapılmasınında ne kadar adil olduğunu tartışmak gerekir ????
Hadiya ne bursuymuş bu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Artık uçan taksileri göklerde görmeye alışacağız'
'Artık uçan taksileri göklerde görmeye alışacağız'
Altına bu kadar talep görülmedi! Düğün sezonu açıldı imitasyon altına kuyumcular bile koştu!
Kuyumcular bile almak için sıraya girdi!
Son Dakika: Hazine Bakanı Elvan'dan esnafa vergi muafiyeti müjdesi!
Esnafa müjde: Kalıcı olarak uygulanacak!
Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?
Tezgahlar balıklarla doldu taştı! Av sezonu ne zaman bitiyor?
Tezgahlar balıklarla doldu taştı!
THY'nin ardından Pegasus'ta da bilanço kötüye gidiyor!
Yolcu sayısı düştü, bilanço kötüleşiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.