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  4. Bakan Pekcan duyurdu! E-ticaret hacmi 91,7 milyar lira olarak gerçekleşti

Bakan Pekcan duyurdu! E-ticaret hacmi 91,7 milyar lira olarak gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Pekcan duyurdu! E-ticaret hacmi 91,7 milyar lira olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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