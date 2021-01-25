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Bakan Pekcan duyurdu! Hibe desteği 2021 yılında devam edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2021 13:20 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek." ifadelerini kullandı. Hibe desteği için başvurular 1 - 28 Şubat arası yapılacak.

Bakan Pekcan duyurdu! Hibe desteği 2021 yılında devam edecek

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üretime, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkısı olduğunu belirtti. Pekcan, bakanlık olarak kooperatiflerin ve özellikle kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta daha fazla yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Pekcan, bu kapsamda geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla KOOP-DES'i hayata geçirdiklerini belirtti. Program ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Pekcan, geçen yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifin 149 projesine hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.

2021 YILI İÇİN BAŞVURULAR ŞUBAT AYINDA

Bakan Pekcan, geçen sene olduğu gibi 2021 yılında da KOOP-DES çerçevesinde kadın kooperatifleri ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin; makine veya ekipman ile ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90’ının kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50’sinin hibe olarak karşılanacağını belirten Bakan Pekcan, "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 01 Şubat 2021-28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler" dedi.

(DHA)

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