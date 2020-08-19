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Bakan Pekcan duyurdu! Kapalı fuar alanlarının açılacağı tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak." dedi.

Bakan Pekcan duyurdu! Kapalı fuar alanlarının açılacağı tarih belli oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından fuarlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatan Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

'HES KODU SORGULMASI YAPILACAK'

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca, ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak."

KAYNAK:AA

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