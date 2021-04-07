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Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi 226 milyar TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 08:44 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi." dedi.

Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi 226 milyar TL oldu

Türkiye'de e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi. E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9.8 iken, 2020 yılında 5.9 puan artışla ortalama yüzde 15.7’ye çıktı. 2020 yılı e-ticaret verilerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. 2020’de kaydedilen e-ticaret tutarının, 207 milyar lirayla yüzde 91.4’ünün yurtiçi harcamalardan, 9.3 milyar lirayla yüzde 4.2’sinin diğer ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9.9 milyar lira ile yüzde 4.4’ünün ise yurtdışından yapılan alımlardan oluştuğunu kaydeden Pekcan, toplam e-ticaret içindeki perakende ticaretin payının ise yüzde 64 olduğunu vurguladı. Pekcan, e-ticarette sipariş adetlerinin de 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 1 milyar 366 milyondan 2 milyar 297 milyona çıktığını ifade etti.

İHRACATA ORANI %1.3

E-ticaret gümrük ticaret beyannamesini haziran itibarıyla devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, “Haziran-Aralık 2020 dönemi için, yani 6 aylık bir dönem için ülkemiz genel ihracat rakamı 108 milyar 71 milyon dolar iken, aynı dönemde e-ihracat rakamımız 1 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu altı aylık dönemde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1.3 olarak tespit edildi. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde 4.4 seviyesinde” diye konuştu.

KAMPANYA ETKİSİ

Pekcan, geçen yıl salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmediğini, e-ticaretin artış trendini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: “e-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı bir önceki yıla göre yüzde 51.8’lik önemli bir artışla yüzde 4.1 olarak gerçekleşmiştir. Milli gelire oranla görülen bu artış e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı bir örnektir. e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9.8 iken, 2020 yılında 5.9 puan artışla ortalama yüzde 15.7’ye yükselmiştir. Bu oranın yıl içinde mayıs ve kasım aylarında olduğu gibi yüzde 19’a kadar çıktığı da görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 12.3 civarındadır. Pandeminin ve e-ticaret sitelerimizin kampanyalarının da etkisiyle en yüksek oran yüzde 19 ile kasım ayında gerçekleşmiştir.”

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EN ÇOK KREDİ KARTI

E-ticaret hacminin, 138.4 milyar lirasını kartlı ödemeler, 80.4 milyar lirasını havale/EFT ödemeleri, 7.4 milyar lirasını kapıda ödemelerin oluşturduğuna dikkati çeken Ruhsar Pekcan, toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranının yüzde 1.8 olduğunu, bu oranın dünyada yüzde 2.6 düzeyinde bulunduğunu ifade etti. Pekcan, aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 42’sini kadınlar, yüzde 58’ini erkeklerin oluşturduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın yüzde 63’ü aracı hizmet sağlayıcılardan alışveriş yaparken mobil uygulama kullanmayı tercih etmektedirler. Bu oran dünyada yüzde 66’dır. Bu da ülkemizde akıllı telefonların ve mobil uygulamaların kullanımındaki yaygınlığa işaret eder ki bu yüzde 75’i buluyor, önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

KARGOLARIN YÜZDE 60’I E-TİCARETTEN

Türkiye'de gerçekleşen tüm kargo ve kurye işlemlerinin yüzde 60’ını e-ticaret gönderilerinin oluşturduğunu söyleyen Ruhsar Pekcan, “İade ve iptallerle ilgili verileri incelediğimizde, e-ticarette iade ve iptal işlemlerinin yüzde 46’sı beyaz eşya sektöründe, yüzde 35’i giyim, ayakkabı ve aksesuarda, yüzde 8’i hava yollarında, yüzde 6’sı seyahat sektöründe ve yüzde 4’ü ev, bahçe ve mobilya sektöründe gerçekleşmiştir” dedi.

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN SEKTÖRLER

Bakan Ruhsar Pekcan, e-ticarette yüzde 129 ile beyaz eşya, yüzde 38 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 56 ile elektronik, yüzde 61 ile yemek, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200’ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 ile eğitim ve danışmanlık, yüzde 100 ile çiçekçilik ve yüzde 189 ile metalürji ve kimya sektörünün en fazla artış gösteren alanlar olduğunu bildirdi.

(AA)

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