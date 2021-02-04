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Bakan Pekcan müjdeli haberi verdi! 1,3 milyon esnafın kredileri ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 13:59 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır’da iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan Pekcan, “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi. Diyarbakır, yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Bakan Pekcan müjdeli haberi verdi! 1,3 milyon esnafın kredileri ertelendi

Diyarbakır’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik konutunda iş dünyası ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, esnafa müjdeli haber verirken, Diyarbakır’ın ihracat rakamlarını açıkladı. Bütün dünyanın pandemi nedeniyle hem sağlık hem ekonomik alanda çok zorlu süreçten geçtiğini vurgulayan Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı liderliğinde hem sağlık alanında hem de ekonomik aslında diğer ülkelerden ayrışarak çok başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Bakan Pekcan, “İş insanımızın, esnafımızın bu süreçteki zorlukların farkındayız. Devlet olarak yanlarında olduğumuz her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 14 Aralıkta esnaflara yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Gene geçtiğimiz günlerde özellikle kafe, restoranlarda cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3’ü kadar 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmamak üzere gelir kaybı desteğini devreye aldık. IMF’nin en son açıkladığı rakamlara göre 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüleceği, bizim en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 7 ile 10’da küçüleceği. Japonya’nın yüzde 5, Almanya’nın yüzde 5, İngiltere’nin yüzde 10, ABD’nin yüzde 3,5 küçülmesinin beklendiği 2020 yılında biz üçüncü çeyrekte göstermiş olduğumuz yüzde 6.7 büyüme ile ve IMF tarafında 2020 yılını pozitif büyüme ile kapayacak az sayıda ülkelerden olduğumuz ve Türkiye’nin büyümesi 1.2 olarak beklendiği açıklanmış bulunmakta. Bunu her insanımızın emeğiyle gerçekleştiriyoruz. Gene bu süreçte Türkiye gerçekten ihracatta üçüncü çeyrekte yüzde 33.4 büyüme gerçekleştirdik. Son çeyrekte de önceki çeyreğe göre yüzde 18.4 büyüme gerçekleştirdik. Bir önceki seneye göre yüzde 6 büyüme gerçekleştirdik” dedi.

'KREDİLER HAZİRAN SONUNA KADAR ERTELENDİ'

İlk defa çeyreklik ihracatının 50 milyarı aşarak 51.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bakan Pekcan, "2020 yılı ihracatımız orta vadeli hedefimizin de üzerine çıkarak 169 buçuk milyar olarak gerçekleştirdik. Gene çok şükür ocak ayında da bu trendimiz devam ediyor. 15 milyarın üzerine çıkarak ocak ayı ihracatı olarak en yüksek rakamı yakaladık. Diyarbakır üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf sanatkarla TESKOP aracılığıyla düşük faizli kredi kullanıyorlar. Ve kredi toplam tutarı 68 milyar dolara ulaştı ve bunun sadece 42 milyar doları 2020 yılında verildi. Bu kredilere baktığımız zaman Diyarbakır’a 4 milyon lira kredi verdiğimizi görüyoruz. Bugün yine müjdeli bir haberle geldik. Düşük faizli kredi kullanan TESKOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımız yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi. Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı dönemde Türkiye, ocak, kasım döneminde 6. 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım almış bulunmakta. Son iki sende Diyarbakır’a Ticaret Bakanlığı olarak 7 milyon lira ihracat desteği verdik. Diyarbakır’da bizi mahcup etmedi. Yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İnşallah 2021’de bu rakamları artırarak sürdüreceğiz. Kadın kooperatiflerimiz için 150 bin liraya kadar olan desteklerden Diyarbakır’da 5 kadın kooperatifimiz yararlandı. Ve 452 bin lira da kadın kooperatiflerimize destek verdik. 2021’de de bu süreci devam ettireceğiz. Başvuru süreçlerimiz 28 Şubatta kadar da devam edecek” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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