Bakan Pekcan müjdeli haberi verdi! 1,3 milyon esnafın kredileri ertelendi

Diyarbakır’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik konutunda iş dünyası ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, esnafa müjdeli haber verirken, Diyarbakır’ın ihracat rakamlarını açıkladı. Bütün dünyanın pandemi nedeniyle hem sağlık hem ekonomik alanda çok zorlu süreçten geçtiğini vurgulayan Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı liderliğinde hem sağlık alanında hem de ekonomik aslında diğer ülkelerden ayrışarak çok başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Bakan Pekcan, “İş insanımızın, esnafımızın bu süreçteki zorlukların farkındayız. Devlet olarak yanlarında olduğumuz her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 14 Aralıkta esnaflara yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Gene geçtiğimiz günlerde özellikle kafe, restoranlarda cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3’ü kadar 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmamak üzere gelir kaybı desteğini devreye aldık. IMF’nin en son açıkladığı rakamlara göre 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüleceği, bizim en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 7 ile 10’da küçüleceği. Japonya’nın yüzde 5, Almanya’nın yüzde 5, İngiltere’nin yüzde 10, ABD’nin yüzde 3,5 küçülmesinin beklendiği 2020 yılında biz üçüncü çeyrekte göstermiş olduğumuz yüzde 6.7 büyüme ile ve IMF tarafında 2020 yılını pozitif büyüme ile kapayacak az sayıda ülkelerden olduğumuz ve Türkiye’nin büyümesi 1.2 olarak beklendiği açıklanmış bulunmakta. Bunu her insanımızın emeğiyle gerçekleştiriyoruz. Gene bu süreçte Türkiye gerçekten ihracatta üçüncü çeyrekte yüzde 33.4 büyüme gerçekleştirdik. Son çeyrekte de önceki çeyreğe göre yüzde 18.4 büyüme gerçekleştirdik. Bir önceki seneye göre yüzde 6 büyüme gerçekleştirdik” dedi.