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Bakan Selçuk: 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk '(İzmir'deki deprem) Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız.' açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk: 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız

Bakan Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası, sosyal yardım alanında cuma günü 5 milyon lira kaynak aktarıldığını, bugün de 5 milyon liralık yardım ödeneği aktarılacağını söyledi.

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