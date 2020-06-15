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  4. Bakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Bakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653’ü yerli, bin 957’sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653’ü yerli, bin 957’sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.

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