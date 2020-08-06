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Bakan Selçuk açıkladı! Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bir süredir nakdi ücret desteği temmuz ödemeleri ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk; temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki, Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Bakan Selçuk açıkladı! Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Uzun süredir vatandaşlar nakdi ücret desteği Temmuz ayı ne zaman yatacak sorusunu soruyordu. Merak edilen konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği temmuz ayı yatmadı şeklinde geri bildirimde bulunuyordu. Ödemelerin henüz yatmamış olması nakdi ücret desteği devam ediyor mu sorularına neden oldu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklama ile tüm sorulara cevap verdi.

Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk yaptığı açıklama ile nakdi ücret desteği temmuz ayı ne zaman yatacak sorusunu yanıtladı. Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre nakdi ücret desteği temmuz ödemesi yarın yapılmaya başlanacak. Koronavirüs salgını ile mücadele konusundaki ekonomik tedbirler kapsamında uygulamaya sokulan nakdi ücret desteği ödemesi Ağustos ayının 7’si itibariyle yatırılmaya başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; maddi anlamda pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlar için yaptığı nakdi ücret desteği ödemelerine devam ediyor.

Nakdi ücret desteği Temmuz ödemeleri nasıl yapılacak?

Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği Temmuz ödemelerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak konusunda yaptığı açıklama ile Bakan Selçuk bu konuya da açıklık getirdi. Buna göre temmuz nakdi ücret desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak sistemde IBAN bilgisi olmayan ya da eksik veya hatalı olan vatandaşların nakdi ücret desteği ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar yarın itibarıyla nakdi ücret desteği ödemelerini almaya başlayabilecek.

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