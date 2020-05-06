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Bakan Selçuk duyurdu! 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 09:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

"Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı." ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.

KAYNAK:AA

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