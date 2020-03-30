Bakan Selçuk duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri 1 Nisan'da başlıyor

Yaklaşık 420 bin sigortalı için 19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İmalat sektörü ilk sırada. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri.

"Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Sadece 65 yaş üstü vatandaşa değil tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. E-devlet kapımızda 227 hizmetimiz var hiç evlerinden çıkmadan online ulaşabilirler. Önce dijital ortamda başvursunlar."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayici sebeplerle is yerindeki haftalik çalisma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oraninda azaltilmasi veya süreklilik kosulu aranmaksizin is yerinde faaliyetin tamamen veya kismen en az dört hafta süreyle durdurulmasi hallerinde, is yerinde üç ayi asmamak üzere (Cumhurbaskani karari ile 6 aya kadar uzatilabilir.) sigortalilara çalisamadiklari dönem için gelir destegi saglayan bir uygulamadir.

