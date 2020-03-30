FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Selçuk duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri 1 Nisan'da başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, 2 milyon haneye biner lira ödemenin 1 Nisan itibariyle ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri 1 Nisan'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

"Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

Kısa çalışma ödeneğine işletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok.

Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. En fazla 3 ay ödenecek. Ödeneğin üst limiti şöyle, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak.

Yaklaşık 420 bin sigortalı için 19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İmalat sektörü ilk sırada. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri.

Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Sadece 65 yaş üstü vatandaşa değil tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. E-devlet kapımızda 227 hizmetimiz var hiç evlerinden çıkmadan online ulaşabilirler. Önce dijital ortamda başvursunlar."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayici sebeplerle is yerindeki haftalik çalisma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oraninda azaltilmasi veya süreklilik kosulu aranmaksizin is yerinde faaliyetin tamamen veya kismen en az dört hafta süreyle durdurulmasi hallerinde, is yerinde üç ayi asmamak üzere (Cumhurbaskani karari ile 6 aya kadar uzatilabilir.) sigortalilara çalisamadiklari dönem için gelir destegi saglayan bir uygulamadir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Gram altın fiyatları rekor tazelediGram altın fiyatları rekor tazeledi
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona erecek

Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona erecek

Online mağazalarını kapattılar

Online mağazalarını kapattılar

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

SGK'dan annelere 202 TL ödeme! Kimse bilmediği için faydalanamıyor

SGK'dan annelere 202 TL ödeme! Kimse bilmediği için faydalanamıyor

Okuyucu Yorumları 9 yorum
hayat durdu .neyin kararini vereceksiniz.yandasmi degilmi onami karar vereceksiniz.
işletmeleri bırak mülk sahiplerinin kiralarını kim verecek. ödeneğide kiracılara verirseniz nasıl olsa bu 3 aydan dolayı tahliye davasıda açamayacak diye kiraci kiranin üstünü çizecek bu hakmı şimdi
ya işten çıkarılanlar ne olacak veya şartları uygun olmayanlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın fiyatları rekor tazeledi

Gram altın fiyatları rekor tazeledi

İşbir Yatak’tan sağlık personellerine yatak ve uyku ürünleri desteği

İşbir Yatak’tan sağlık personellerine yatak ve uyku ürünleri desteği

Kovid-19 risklerine karşı KOBİ alacaklarına devlet güvencesi

KOBİ alacaklarına devlet güvencesi

50 ilin kaderini değiştirecek! Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz yolu bu yıl tamamlanıyor

Asrın projesinde sona yaklaşıldı

Ramazan ve Kurban bayramları için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak belli oldu!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam yolda

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.