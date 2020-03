Bakan Selçuk duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri 1 Nisan'da başlıyor

Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Sadece 65 yaş üstü vatandaşa değil tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. E-devlet kapımızda 227 hizmetimiz var hiç evlerinden çıkmadan online ulaşabilirler. Önce dijital ortamda başvursunlar."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayici sebeplerle is yerindeki haftalik çalisma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oraninda azaltilmasi veya süreklilik kosulu aranmaksizin is yerinde faaliyetin tamamen veya kismen en az dört hafta süreyle durdurulmasi hallerinde, is yerinde üç ayi asmamak üzere (Cumhurbaskani karari ile 6 aya kadar uzatilabilir.) sigortalilara çalisamadiklari dönem için gelir destegi saglayan bir uygulamadir.