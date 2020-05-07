Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz izin desteği ödemeleri yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemeleri için 6 milyonun üzerinde başvuru aldıklarını, 620 bin aileye yardım yapıldığını söyledi. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde ise 2.5 milyon çalışana ödemelerin yapıldığını bildirdi. Selçuk, ücretsiz izinde nakdi yardım ödemelerinin de yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinde başvuru sayısı 3.5 milyonu geçti. Nisandaki maaşları mayısta almaları gerekiyordu. Değerlendirmeleri kısa şekilde tamamladık. Şu anda 2.5 milyon çalışana ödemeleri gerçekleştirdik.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Ücretsiz izin desteği ile ilgili de Bakan Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi.

