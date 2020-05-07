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Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz izin desteği ödemeleri yarın başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz izin desteği ödemeleri yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemeleri için 6 milyonun üzerinde başvuru aldıklarını, 620 bin aileye yardım yapıldığını söyledi. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde ise 2.5 milyon çalışana ödemelerin yapıldığını bildirdi. Selçuk, ücretsiz izinde nakdi yardım ödemelerinin de yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinde başvuru sayısı 3.5 milyonu geçti. Nisandaki maaşları mayısta almaları gerekiyordu. Değerlendirmeleri kısa şekilde tamamladık. Şu anda 2.5 milyon çalışana ödemeleri gerçekleştirdik.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Ücretsiz izin desteği ile ilgili de Bakan Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
EVİM YOK ARABAM YOK 25 GÜN OLDU BAŞVURALI İŞİMDEN OLDUM EŞİMDE İŞİNDEN OLDU 50 GÜNDÜR EVDEYİZ,2 ÇOCUĞUM VAR ,HALA BEKLİYORUZ..AMA EVİ ARABASI 2 DAİRESİ ARSASI OLANA ÇIKTI EN AZ 6-7 KİŞİ SAYARIM ÇEVREMDEN..NEYE GÖRE KİME GÖRE DAĞITIYORSUNUZ..SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİMİZ YOK YADA HERHANGİ BİR DERNEĞE ÜYELİĞİMİZ YOK OLSAK ÇILARMIYDI ACABA DİYEDE DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM ..NOT: MYNET LÜTFEN YAYINLA BU YORUMU
Söylediklerin harfiyen doğru Bunların partisiyle bir bağlantın yoksa hayatta yardım alamasın. Eşim müracat edeli iki ay oldu sözde ilk ay çıkmadı ikinci ay sosyal yardım kuruluşlarına baş vurup yalvarmamiz gerekiyormus üçüncüsünü bekliyoruz bir aydır bakalım buna ne yalama çekerler Verdiğim onca vergileri bunlara ben helal etmiyorum.
Valla ben de alamadım AKP yim ama bunun parti ile ilgisi yok saçmalamayın iki kişiden biri alıyor ki bizim sülale de alan sayısı 2 gerisi fiş çıktı ve herkes sizi. Gbii durumda
kime ödediniz size oy vernleremi bana vermediniz hangi şartınızı karşılamıyorum
Torpillilere hayırlı olsun garibanlar olsün 3 kere başvurdum kiracıyım 1500 emekli alıyorum bana vermiyorlar
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