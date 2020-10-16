Bakan Selçuk duyurdu! Yeni istihdam paketi, yeni teşviklerle geliyor

Bakanlıkta düzenlenen sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Selçuk, Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Selçuk, gündemde olan yeni istihdam paketinin içeriğinin sorulması üzerine, paketi Hazine ve Maliye Bakanlığıyla hazırladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler gibi ülkemiz de salgın nedeniyle zor günler geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için başından beri önemli kararları hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı bu adımlardan biriydi. Milyonlarca vatandaşımız bu paketin sağladığı imkanlardan yararlandı. Şimdi salgının başka bir aşamasındayız. Bu aşamada da atmamız gereken adımlar var. Bu kapsamda istihdamın devamlılığını sağlayacak ve artıracak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Yeni istihdam paketiyle de bunu hedefliyoruz."

'6 AYDAN SONRA KRONİK İŞSİZE DÖNÜŞÜLÜYOR'

Pakette hızlı işe dönüş desteği ve esnek çalışma gibi uygulamaların olduğu bilgisini veren Selçuk, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımını teşvik etmek için hızlı işe dönüş desteğini hayata geçireceklerini kaydetti.