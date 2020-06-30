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Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Kısa çalışma uygulamasında süre uzatımı için yeni başvuru gerekmeyecek'' dedi.

Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi.

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

“Bugüne kadar 3.5 milyonu aşkın işçimize 13.5 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yaptık”
Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçimize 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

'SÜRE UZATIMI İÇİN BAŞVURU GEREKMİYECEK'

Bakan Selçuk, “1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir” dedi.
Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.

KAYNAK:İHA

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