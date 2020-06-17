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Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız." dedi

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

'3,5 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN 10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ULAŞTIRDIK'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız." diye konuştu.

'FESİH KISITINI ÜÇ AY DAHA UZATACAĞIZ'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ'NDE NORMAŞLEŞMEYE GEÇEN İŞVERENE PRİM DESTEĞİ VERİLECEK'

Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.

'HEDEFLERİMİZDEN BİRİ, İŞÇİMİZİN KAZANILMIŞ HAKLARININ GERİ GİTMEMESİ'

Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."

'YÜZDE 1 ORANINDA DEVLET KATKISI KOYACAĞIZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız." dedi

'KIDEME HAK KAZANARAK İŞTEN ÇIKIŞI YAPILANLAR YÜZDE 24 SEVİYESİNDE'

Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedeflediklerini belirten Selçuk, "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor." şeklinde konuştu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne zaman ekonomi kötüye gitse elinizi işçiye atıyorsunuz dokunmadığınız bir kıdem tazminatı kalmıştı onu da alın zaten hep olan gariban işçiye oluyor
Tamamlayıcı emeklilik diyerek işçinin tazminat hakkını almak mı işçinin hakkını korumak yazık size kanan insanlara yazık
bilmezmiyiz neler yaptınız nelerrrr
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