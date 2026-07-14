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Erdoğan duyurmuştu, Bakan Şimşek detayları açıkladı '1 trilyon liralık uygun koşullu kredi'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz" dedi.

Erdoğan duyurmuştu, Bakan Şimşek detayları açıkladı '1 trilyon liralık uygun koşullu kredi'
Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından finansman imkanıyla ilgili açıklama yaptı.

"YATIRIM VE İŞLETME SERMAYESİ İÇİN TOPLAM 1 TRİLYON LİRA UYGUN KOŞULLU FİNANSMAN"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı.

Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkânı sunuyoruz.

Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

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Mehmet Şimşek kredi
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