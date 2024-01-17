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Bakan Şimşek: 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 17:15 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022'de yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranının geçen yıl yüzde 92,7'ye çıktığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilere ilişkin olarak, "Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahsilat performansımızı iyileştirdik.
2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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Mehmet Şimşek gelir hazine ve maliye bakanı
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