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Bakan Şimşek açıkladı! Tarih vererek duyurdu: "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listesinde olmak istemiyorsanız..."

01.09.2024 12:07
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Vergide adaleti güçlendirmek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir adım attı. Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Bakan Şimşek açıkladı! Tarih vererek duyurdu: "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listesinde olmak istemiyorsanız..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında önemli konulara değindi. Çeşitli düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

MÜKELLEF BİLGİLERİNİ İÇEREN LİSTELERİ YAYIMLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacağını duyurdu.
Konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımlanmak üzere olduğuna işaret eden Bakan Şimşek, iki ayrı liste açıklayacaklarını bildirdi. Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacağını belirten Şimşek, açıklamanın bir diğer listesinde ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenlerin ilan edileceğini ifade etti.

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BU LİSTEDE YER ALMAMAK İÇİN 1 AYLIK SÜRE TANINDI

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna vurgulayarak, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için Eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." diye uyardı.

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Bakan Şimşek, düzenlemeyle, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçlarının açıklanmayacağını da ekledi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek vergi borcu
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