FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek ana hedef 'fiyat istikrarı' dedi, enflasyonda düşüş için tarih verdi

Bakan Şimşek ana hedef 'fiyat istikrarı' dedi, enflasyonda düşüş için tarih verdi

07.02.2024 12:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını belirtti.

Bakan Şimşek ana hedef 'fiyat istikrarı' dedi, enflasyonda düşüş için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını söyledi. Bakan Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunun altını çizdi. Şimşek, "Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz" dedi. Bakan Şimşek konuşmasının ardından iş dünyasından gelen talepleri dinledi.

Şimşek iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlatan Bakan Şimşek, izlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. Kısa vadede ülke ekonomisin dış dünyada aldığı yolu rakamlarla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine anlatan Bakan Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını belirtti. Bakan Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Çünkü fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz. Fiyat istikrarı bu programın özüdür, önceliğidir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön şartı var, o da fiyat istikrarıdır" ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sorunlarını gidermek adına uzman isimleri ağırlamaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Manisa gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş dünyası ile buluştu. Asrın felaketi 6 Şubat depreminin yıl dönümü olması sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve izlenen politikalar en ince ayrıntısına kadar Manisa iş dünyası ile paylaşıldı.

“MANİSAMIZ ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR”

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Öncelik 6 Şubat 2023 günü meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketini bir daha yaşamamak adına gerekli önlemlerin alınması diliyorum. Deprem bu ülkenin bir gerçeği ve biz bu gerçeğe göre yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası bağımsız ekonomik kuruluşların yayımladıkları raporlara göre 2023 yılı dünya toplam üretimi 105 trilyon dolar civarında gerçekleşmekte. Bunu bir büyük pastaya benzetirsek en büyük payı yaklaşık 26 trilyon dolar ile ABD, 18 trilyon dolar ile Çin, yaklaşık 4 trilyon dolar ile Almanya ve Japonya almaktadır. Türkiye 1,1 trilyon dolar ile 17. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde bu üretimi, satın alma gücü paritesine göre de hesaplamışlar. Bu hesaba göre ilk beş sıra çok değişmiyor. Ama Türkiye 200 ülke arasında tam 3,7 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi olarak sıralamaya giriyor. Avrupa’da ise 4. en büyük ekonomi olmakta. Yani Almanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra en büyük ekonomi Türkiye ekonomisi. Hepimiz bu sıralamadan gurur duyuyoruz. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye’nin büyüklüğünü gösterir.

Avrupa’da dördüncü büyük ekonomiye sahip Türkiye’ye en büyük katkıyı sunan illerin başında da Manisa’mız gelmekte. Manisa bu katkıyı sanayisi, ticareti ve tarımı ile birçok ilimizden daha iyi yapmakta. Örneğin, 2023 yılında 8 milyar dolar üzerinde ihracatı ile ihracat sıralamasında 8. sıradadır. İSO’nun her yıl açıkladığı en büyük 500 firması sıralamasında 2022 yılında Manisa’dan 33 firma vardır. İkinci 500 sıralamasında ise 17 firmamız var. Ülkemiz tarım verilerine baktığımızda, çekirdeksiz kuru üzüm ve sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde Türkiye’de 1’inci sıradayız. Zeytin ağacı sayısında, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1’inci sıradayız. Yansıra etlik tavuk ve hindi varlığında 1’inci yumurta tavuğunda ise 3’üncü sıradayız. Tütün ve kekik üretiminde 2’nci tatlı patates üretiminde 1’inci salçalık domates üretiminde 3’üncü sıradayız. Bunları çoğaltmak mümkün. Bu sayılarla toplam tarım ürünleri ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşmaktadır”

“MANİSA OLARAK HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZ HAYAL DEĞİL”

“Sayılar gösteriyor ki Manisa önemli bir tarım, sanayi ve ticaret merkezidir. Bunu başaran kamu ve özel tüm kuruluşlarımıza ve kıymetli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Durmadan çalışan ve üreten üyelerimize, iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen ve daima yanımızda olan çok kıymetli siyasetçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi kendimize şu soruyu soralım: Manisa bu kapasitesini iki katına çıkarabilir mi? Elbette hepimiz bunun mümkün olabileceğini biliyoruz. Bunun yapılabilmesi için neler gerekli, eksikliklerimiz neler, kısa- orta ve uzun vadede bizleri hangi fırsatlar ve riskler bekliyor? Doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Manisa olarak potansiyelimiz çok fazla."

"ENFLASYON HEDEFLERİ SON DERECE RASYONEL"

Şu an olduğumuz noktanın çok daha yukarısında olabiliriz. Dediğim gibi hep beraber el birliği ile doğru adımlar atarak bu hedeflerimize ulaşabiliriz. Sayın bakanım, değerli misafirlerimiz, Manisa olarak hedeflerimize ulaşmamız hayal değil. Bunun için başta makroekonomik iklimin uygun olması gerekiyor. Son açıklanan orta vadeli program ile üç yıllık bir yol haritası sunuldu. Programda en önemli konu enflasyonu düşürmektir. Yani fiyat istikrarını sağlamaktır. Yatırımcımızın önünü görmesi açısından bu elzemdir. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki enflasyon toplumda birçok kötülüğün kaynağıdır. İnsanların sözünü tutması güçleşmektedir. Malum hepimiz şahit oluyoruz, ekonomi yönetimimiz enflasyon ile mücadelede sıkı para politikası ve diğer uygulamalar ile güçlü bir mücadele başlattı. Ekonomi yönetimimizin ve programın enflasyon hedefleri, enflasyon ile mücadele biçimi son derece rasyonel ve gerçekçidir. Özellik yatırımcıyı öne alan, seçici kredi ve teşvik politikasının tavizsiz devam etmesi gerekiyor. Yani üretenin desteklendiği politikalara devam edilmeli”

“HİKAYEYİ BİRLİKTE YAZMALIYIZ”

“Ulusal ve yerel hedeflerimize ulaşmak için önemli bulduğum naçizane birkaç hususu hemen aktarmak isterim. Manisa olarak başta çok kıymetli siyasetçilerimiz, tüm kamu ve özel kuruluşlarla, üniversitemiz ile birlikte el ele çalışmak zorundayız. İklim değişikliği, dijitalleşme, yetişmiş eleman ihtiyacı, yeşil dönüşüm ve yüksek katkılı ürünler üretiminde hikayeyi birlikte baştan yazmamız gerekiyor. Kamu-özel sektör ve üniversite olarak daha önce yaptığımız savunma sanayi stratejik güdümlü projeleri, kaldığı yerden devam etmemiz gerekiyor. Stratejik tarım ürünlerimiz; zeytin ve üzüm ile ilgili her türlü teknolojik ve ekonomik verileri toplayan, analiz eden, gelecek on yılı planlayan, dünyaya marka ürünler sunabilen modern merkezler ve agroparkları, hemen harekete geçirmemiz lazım. Sayın bakanım, çok kıymetli misafirlerimiz, sözlerime burada son verirken, sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum”

(İHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük illeri belli oldu! Zirvedeki kent ortalamayı 30'a katladıTürkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük illeri belli oldu! Zirvedeki kent ortalamayı 30'a katladı
Sahibinden satılık Atlı Köşk iddiası ortalığı karıştırdı! Sabancı ailesinden açıklama geldiSahibinden satılık Atlı Köşk iddiası ortalığı karıştırdı! Sabancı ailesinden açıklama geldi
9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
En Çok Okunan Haberler
Dilber'e özenip pavyona gittiler! Gelen hesap ağızları açık bıraktı

Dilber'e özenip pavyona gittiler! Gelen hesap ağızları açık bıraktı

9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Sokaklarda kayak yaptı

O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Sokaklarda kayak yaptı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

4A SGK emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı!

4A SGK emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı!

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.