Bakan Şimşek başkanlığında toplantı: Konut kredisi detayı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel görünümünün ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların ele alındığını, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulduğunu bildirdi.

Finansal İstikrar Komitesinde bankacılık sektörü ele alındı! Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı
