Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.
Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşuyor.
Şimşek şunları kaydetti:
"Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz.
Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız.
Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil. Biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.
Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik. Vergi adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor.
Kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadele yürüteceğiz.
Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek. Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5 altına çekmek."