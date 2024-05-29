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Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 11:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" açıklamasını yaptı. Şimşek, "Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız" diye konuştu.

Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.

Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşuyor.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Şimşek şunları kaydetti:

"Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz.

"MERKEZ BANKAMIZ NE GEREKİYORSA YAPIYOR"

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız.

"GEREKTİĞİNDE İLAVE ADIMLAR DA ATILACAK"

Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil. Biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.

VERGİ AÇIKLAMASI

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik. Vergi adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor.

Kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadele yürüteceğiz.

"HEDEFİMİZ CARİ AÇIĞI KALICI ŞEKİLDE YÜZDE 2,5 ALTINA ÇEKMEK"

Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek. Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5 altına çekmek."


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