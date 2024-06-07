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Bakan Şimşek duyurdu! Kısa sürede devreye alınacak: Zorunlu sigorta geliyor

07.06.2024 13:04
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Zorunlu Afet Sigortasıyla (ZAS) ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sigortanın haziran sonu itibarıyla devreye alınması bekleniyor. Şimşek son düzenlemelerle birlikte, "Deprem teminatı için binalar, diğer afetler içinse binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek duyurdu! Kısa sürede devreye alınacak: Zorunlu sigorta geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak zorunlu afet sigortasıyla (ZAS) sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor." dedi.

Şimşek, AA muhabirine, zorunlu deprem ve ZAS'taki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

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1999'DA DASK BAŞLAMIŞTI

Zorunlu deprem sigortasının, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini anımsatan Şimşek, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu söyledi.

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35 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATIRILDI

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

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TAŞINIR MALLAR DA KAPSAMA ALINIYOR

Bununla birlikte, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de hasarları artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

SİGORTAYLA TEMİNAT ALTINA ALINACAK

Mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır." (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek sigorta
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