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Bakan Şimşek duyurdu! OVP gözden geçirilecek, tarih verildi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 17:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Orta Vadeli Program'la ilgili kritik açıklama geldi. Bakan Şimşek, OVP'nin gözden geçirileceğini söyledi. Şimşek, yaz sonunu işaret etti.

Bakan Şimşek duyurdu! OVP gözden geçirilecek, tarih verildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin gözden geçirilmesinin yaz sonunda planlandığını söyledi. Şimşek "Kamuda tasarruf paketinin bütçede ne kadarlık bir etki yaratacağı yaz sonunda yapılması planlanan OVP gözden geçirmesinin bir parçası olarak duyurulabilir" dedi.

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Brüksel’de düşünce kuruluşu Bruegel’in düzenlediği Türkiye konulu panelin ardından Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Şimşek, “Kur Korumalı Mevduat’tan tam çıkış için hiçbir zaman kesin tarih vermedik” dedi ve bu sürecin piyasayı bozmadan izleneceğini belirtti.

Şimşek “Birden fazla sorunumuz ve kısıtlamamız olduğu için kademeli bir yaklaşım benimsedik. Yani sürekli bir optimizasyon söz konusu” dedi.


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Orta Vadeli Program (OVP) şimşek
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